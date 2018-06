Renato Tapia lamentó no haber podido llegar más lejos en el Mundial de Rusia , pero se queda tranquilo por el nivel y la entrega de la Selección Peruana que fue digna de elogio en todo el mundo. Para el ‘capitán del futuro’ esto es el inicio para comenzar a soñar con la clasificación al Mundial de Qatar 2022.

“Me quedó con el mejor recuerdo de este Mundial. Con el apoyo del hincha fue muy lindo sentir ese apoyo y respaldo que nos hizo sentir como locales en cada uno de los partidos. En lo personal fue una experiencia muy importante en mi carrera”, confiesa.

Se va con bronca, porque no recuerda mucho de su debut mundialista. Un golpe en la cabeza en el partido ante Dinamarca lo sacó del partido y no recuerda nada. No jugó ante Francia por recomendación del médico pero ante Australia se cobró su revancha y se fue feliz, pero antes le prometió al pueblo peruano volver a un Mundial.

“Esto no termina aquí, me voy contento por lo hecho, pero con el compromiso de que Perú tiene que regresar a un Mundial y ya comenzamos. Nos ganamos el respeto de todos y debemos mantener este nivel para llegar a Qatar, es mi objetivo”, agregó.

A sus 22 años, Renato Tapia cumplió su sueño de niño, jugar un Mundial. El portal británico BBC, lo incluyó en su lista de 15 futbolistas más jóvenes a los que había que seguir en el Mundial de Rusia 2018 y no se equivocaron, porque más allá de la eliminación fue uno de los pilares del equipo de Ricardo Gareca.