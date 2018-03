Tras confirmarse que Alberto Rodríguez, quien tiene un pequeño desgarro, no jugará ninguno de los amistosos en Estados Unidos; el técnico de la Selección Peruana definió no solo al reemplazante del 'Mudo' sino el once que enfrentará, este viernes, a Croacia en el Hard Rock Stadium.

La idea de Ricardo Gareca es aprovechar los amistosos para probar a todos sus convocados, y no solo a los habituales titulares. Es así que la alineación, que venía ensayando en los últimos días, sufrirá una sola variación y no se trata del reemplazante del 'Mudo' Rodríguez sino de su acompañante.

En las primeras prácticas, el DT probó con Miguel Araujo, pero en la última cambió de planes. Mejor, dale una mirada a la galería para ganarte con el once del 'Tigre'.

Raúl Ruidíaz participó sin problemas del entrenamiento, después que sanara la herida que tenía en el dedo del pie. Él pudo calzar de nuevo sus zapatillas sin molestias y jugar el partido de práctica.

Así que no se descarta que pueda haber otra variante en el once de Ricardo Gareca con miras al encuentro. Este jueves entrenará en el mismo escenario donde enfrentará a Croacia este viernes, a las 7:30 p.m. (hora peruana)

