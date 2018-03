Selección Peruana: los elogios de Luka Modric para el equipo mundialista de Ricardo Gareca

Esperaba todo menos una derrota. Luka Modric destacó el buen juego mostrado por la Selección Peruana tras el amistoso de preparación para Rusia 2018, que fue favorable para los sudamericanos. Según la estrella del Real Madrid, esperaba un juego atildado de la bicolor en el Hard Rock Stadium y destacó las virtudes de los dirigidos por Ricardo Gareca.

"No me sorprendieron porque he visto sus partidos y sabía que iban a luchar en el campo. Técnicamente son buenos", señaló Modric. El croata, también resaltó el juego asociado de la blanquirroja y lo tomó como uno de sus puntos fuertes. "Como colectivo jugaron muy bien", finalizó.

Perú vs. Islandia: bicolor trabajó en dos grupos de cara al segundo amistoso rumbo al Mundial

Esta, fue la primera vez en la historia que la Selección Peruana se enfrentó a Croacia, aunque el duelo podría repetirse en los octavos de final de Rusia 2018 si es que ambas selecciones logran clasificar en posiciones distintas en sus respectivos grupos.

Luka Modric es considerado como uno de los mejores jugadores del mundo en su puesto, por lo que sus declaraciones resaltan aún más el trabajo de los jugadores nacionales en el amistoso realizado en Miami.

La Selección Peruana cerrará su gira norteamericana este martes, cuando enfrente a Islandia en su segundo amistoso con miras a Rusia 2018. El partido está programado a las 7:00 p.m. (hora peruana).

