Selección Peruana: ¿cuántas veces jugó con camiseta alterna en Mundiales?

Se acabó el misterio. LaSelección Peruana presentó su tercera camiseta para el Mundial de Rusia 2018. Esta indumentaria es totalmente de color rojo, así como sucedió con la alterna de 1930, 1970 y 1978. En los cuatro Mundiales que jugó, nuestro combinado patrio apenas vistió dos veces sin la clásica blanquirroja.

En Uruguay 1930, la Selección Peruana solo usó la camiseta titular, así que el estreno de la alterna tuvo que esperar hasta México 1970. Perú se vio obligado a salir al campo vestido de rojo en el duelo inaugural ante Bulgaria, quienes jugaban de blanco. Los dirigidos por Didí remontaron un 2-0 en contra para ganar 3-2, y esta camiseta nunca más volvió a ver la luz.

No fue hasta la despedida del Mundial 1978 para que la Selección Peruana vista otra vez de forma alternativa. A diferencia del partido ante los búlgaros, esta vez el recuerdo no es tan bonito. Argentina nos vapuleó con un durísimo 6-0, y el eterno debate si el partido fue arreglado o no. En España 1982, Perú siempre jugó con su camiseta blanca con franja roja.

Por primera vez en su historia, la Selección Peruana tendrá tres camisetas para un solo torneo, en este caso Rusia 2018. Es muy seguro que se jugará con la titular ante Dinamarca (16 de junio) y Francia (21), y con la alternativa contra Australia (26). Esta sería nuestro tercer partido de rojo en Mundiales. Que sea con un nuevo triunfo.

