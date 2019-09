Sport Boys vs. Ayacucho FC: se ven las caras este viernes por la fecha 7 del Torneo Clausura

Sport Boys vs. Ayacucho FC EN VIVO | ONLINE | Sigue el duelo por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 que se disputará este viernes, desde las 3:00 de la tarde, en el estadio Ciudad de Cumaná. La transmisión estará a cargo de Gol Perú.

La Misilera continúa comprometida con el descenso y asume un nuevo desafío en busca de su salvación, con la motivación a tope luego de celebrar dos triunfos consecutivos en el certamen. Sigue el minuto a minuto, estadísticas y goles del cotejo.

El cuadro chalaco liderado por Marcelo Vivas pretende seguir por la senda del triunfo tras imponerse a Cantolao y Municipal en el Callar, como visitante y local, de manera respectiva.

Ahora Sport Boys visita a Ayachucho FC, que lleva tres jornadas sin ganar y viene de una derrota ante Alianza Lima en Matute.

Los porteños acaban de beneficiarse con una sanción de la Comisión de Licencias de la FPF contra Pirata FC, que sufrió la resta de dos puntos por incumplimientos de pagos y es nuevo colero del acumulado de la temporada con 16 unidades.

Sport Boys marcha penúltimo en la tabla que definirá a los dos equipos que dejarán la Liga 1 con 18 puntos, a cinco de San Martín y ocho de UTC, Carlos A. Mannucci y Comercio; mientras que Ayacucho FC, octavo con 32, tiene más margen de error.

Los Zorros, al mando de Mario Viera, registran siete enteros en el Clausura y ocupan el duodécimo lugar de la clasificación de la competición, donde los rosados son undécimos (2PG 2PE 2PP).

Sports Boys vs. Ayacucho FC: posibles alineaciones

Sport Boys : J. Medina; M. Tejada, P. De la Haza, A. Balbín, J. Rodríguez; E. Uribe, C. Torrejón; S. Gonzales Zela, J. Chávez, P. Ratto; S. Penco



Ayacucho FC: E. Rosales; C. Laura, D. Minaya, H. Souza, L. Trujillo; E. Chávez, T. Carranza, C. Mejía, A. Martínez, L. Carranza; M. Montes.

