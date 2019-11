Vía Space y DAZN EN VIVO: Canelo vs. Kovalev EN VIVO ONLINE por el título de peso semipesado de la OMB

Vía Space y DAZN EN VIVO. Canelo vs. Kovalev EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE: los dos boxeadores chocan la noche del sábado 2 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, en Nevada, por el título semipesado de la OMB. La transmisión EN VIVO para toda América Latina estará a cargo de Televisa Deportes, TV Azteca, Space y DAZN, desde las 9:00 pm (hora peruana).

Esta lucha es todo un reto para Saúl 'Canelo' Álvarez, pues el mexicano está a acostumbrado a pelear en peso mediano, y lo ha hecho también en wélter y superwélter (de hecho, ha campeonado en esas categorías). Sin embargo, ahora buscará hacer historia en el peso semipesado.

Su rival es uno de temer. Se trata del ruso Sergey Kovalev, monarca y dueño de título de los semipesados de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Tiene una potente pegada y cuenta con 34 victorias, tres derrotas y un empate.

'Canelo' Álvarez vs. Sergey Kovalev: horarios de la pelea

Perú 9:00 p.m.

Colombia 9:00 p.m.

Ecuador 9:00 p.m.

México 9:00 p.m.

Bolivia 10:00 p.m.

Venezuela 10:00 p.m.

Chile 10:00 p.m.

Uruguay 11:00 p.m.

Argentina 11:00 p.m.

España: 4:00 am (domingo 3 de noviembre)

A pesar de que el ruso estará en su campo, las 175 libras, el favorito a ganar, sin duda, en Canelo Álvarez. Eso sí tiene la intriga de pelear en un nuevo peso: "No sabes (lo que te espera) hasta que pisas el ring. Subir dos divisiones ya es un reto", dijo Canelo a Associated Press.

"Entraré a la zona de confort del campeón, pero estamos preparados para esto. Tenemos la inteligencia y la habilidad necesaria para vencer a Kovalev", agregó el boxeador mexicano, quien ha ganado en 35 oportunidades, empatado en dos y solo ha perdido una sola vez: ante Floyd Mayweather, Jr.

En este combate, Canelo tiene a su favor la edad: sus 29 años frente a los 36 del ruso Kovalev. Sin embargo eso no es determinante. La técnica jugará el papel principal. "Sé que tiene unos brazos muy largos y que pega duro con el jab. También sabe moverse. Pero me he preparado mucho para esto. Es sin duda el rival más fuerte que he enfrentado y es un tremendo riesgo el que tomo, pero estoy listo", señaló el tapatío.



Además, Canelo tiene de su parte a las casas de apuestas, que lo señalan como el favorito a ganar el título semipesado de la Organización Mundial de Boxeo.

Cabe señalar que este es el tercer combate de Canelo dentro del contrato de once peleas que firmó con el servicio de streaming DAZN. Gracias a este acuerdo, el mexicano cobrará la astronómica cifra de 365 millones de dólares en cinco años.

