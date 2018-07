Las semanas siguen transcurriendo y, a pesar de los grandes rumores, Rey Mysterio continúa sin firmar un contrato con la WWE . Al parecer, todo se trataría de las condiciones que viene poniendo la compañía de Vince McMahon .



Según ha revelado este viernes el periodista especializado Dave Meltzer, de Wrestling Observer, Rey Mysterio no volverá a subir al ring de la WWE hasta que culmine su vínculo con otras promotoras independientes.



Dentro de las cláusulas especiales que ha puesto la WWE , Rey Mysterio no deberá participar en el evento All In que organizará la compañía de Cody Rhodes el próximo 1 de setiembre.

Por otro lado, la WWE obligaría a Rey Mysterio a renunciar al Campeonato Mundial de Pesos Pesados de The Crash. El creador del 619 deberá dejar el título vacante o solicitar una storyline donde lo pierda.



La buena noticia para Rey Mysterio es que la WWE ha incluido su personaje como una de las superestrellas disponibles en la pre orden del videojuego 2K19.