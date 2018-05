¡Quiere volver a tener el maletín! The Miz clasificó al Money in the Bank en SmackDown [VIDEO] The Miz derrotó a Jeff Hardy en WWE SmackDown tras revertir el 'cisne senton bombazo'. Así, se convirtió en el tercer luchador para el Money in the Bank 2018.

The Miz es la superestrella número 12 en competir en cuatro luchas Money in the Bank. (WWE)