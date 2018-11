El WWE SmackDown de esta semana se realizará HOY EN VIVO desde el Enterprise Center de St. Louis en Missouri (8:00 pm/FOX Sports 3). Este será el último show azul previo a Survivor Series, por lo que puede haber una invasión de RAW.



Y es que las luchadores de SmackDown tomaron RAW por sorpresa y atacaron a sus rivales de Survivor Series. Inclusive, Becky Lynch le aplicó su 'palanca al brazo' a Ronda Rousey; por ello, 'Rowdy' podría tomar revancha esta noche tras lo ocurrido.

Por otro lado, los capitanes en parejas de SmackDown, The Usos, escogerán al resto del equipo para Survivor Series. Los samoanos ya tienen en su grupo a los integrantes de The New Day y faltaría una facción más.

Cabe señalar que el equipo principal de SmackDown, capitaneado por Daniel Bryan y The Miz, intentará dejar de lado sus diferencias de cara a Survivor Series. Como se recuerda, el 'barbón' atacó a Samoa Joe y le conectó una patada por error a Shane McMahon, ambos miembros del plantel.