¡No te los pierdas! Vacílate de lo lindo con los divertidos memes de los Juegos Panamericanos Lima 2019 [FOTOS]

Los Juegos Panamericanos Lima 2019 están en su mejor momento y los memes no podían faltar. Las divertidas publicaciones están en todas las redes sociales y nuestra corredora Gladys Tejeda se mantienen como la protagonista, luego de ganar la ansiada medalla de oro. Los mejores memes los tienes en la galería de fotos que acompaña esta nota. La diversión está garantizada.

"¿Por qué no soñar con una medalla olímpica para los peruanos?", se preguntó este domingo en Lima Christian Pachecho, flamante campeón panamericano de maratón en los Panamericanos, en una reflexión que sonó mas bien como desafío para los Juegos de Tokio 2020.

No una, sino hasta tres veces en menos de diez minutos en un encuentro con la prensa en el centro internacional de prensa de los Juegos, Pacheco se preguntó en voz alta sobre esa posibilidad, que definió como un "sueño" personal y "de todos".

Pacheco, de 26 años, completó los 42,195 metros en la fría mañana del sábado en Lima con un tiempo de 2 horas, 10 minutos y 41 segundos, récord panamericano y un crono que permite albergar serias esperanzas.

En Río 2016, el keniano Eliud Kipchonge ganó el oro con 2h08:44.

"Ha sido muy fuerte, día a día, meses, años que estoy en este mundo y he sacrificado. Pero estoy feliz de llevarme la medalla de oro, y más que sea en Perú y con una marca personal, mejorando el récord panamericano. Y eso me da mas ganas de seguir entrenando, mejorando. Mejorar y porqué no pensar en medalla olímpica, que sí podemos tener aquí los peruanos", dijo.

Pacheco también insistió en su "felicidad" por el triunfo, que logró sin saber que su compatriota Gladys Tejeda se había llevado también el oro en maratón apenas una hora antes que él, dibujando un histórico doblete dorado para Perú en la prueba mas prestigiosa del atletismo olímpico.

"Recién me doy cuenta que Gladys ganó cuando yo entro adentro del control de antidopaje. Cuando me faltaba la ultima vuelta sí pude ver a las mujeres que estaban llegando, pero no a las primeras que entraron", reconoció Pacheco.

El emotivo abrazo de Gladys Tejeda a su madre tras ganar la medalla de oro. (Foto: Jessica Vicente / Video: Renzo Rodríguez)

