Defenderán los títulos en parejas: Seth Rollins y Braun Strowman ya tienen rivales para el Clash of Champions 2019

Seth Rollins y Braun Strowman ganaron los títulos en parejas de Raw la semana pasada cuando vencieron a Karl Anderson y Luke Gallows. Ahora deberán defender sus cinturones en Clash of Champions 2019 y ya tienen oponentes.

Se trata del dúo conformado por Dolph Ziggler y Robert Roode. ¿Y cómo es que este par ganó la posibilidad de pelear por los títulos? Pues se impusieron en el Tag Team Turnoil Match celebrado en el último show rojo.

En ese combate, participaron The B-Team, The Viking Raiders, The Orignal Club, Lucha House Party, The Revival, Kurt Hawkins y Zack Ryder, y Heavy Machinery; sin embargo, Ziggler y Roode terminaron llevándose la victoria.

Si bien es cierto que Rollins y Strowman deberán defender sus cinturones en parejas, ellos también se enfrentarán, en el mismo evento, por el título universal.

Clash of Champions 2019 se llevará a cabo el próximo domingo 15 de septiembre en el Spectrum Center de Charlotte, Carolina del Norte.

