¿No lo sabía? Peleador de UFC ganó su combate, pero por uso de inhalador fue revertido a 'sin resultado' [VIDEO]

Aunque su pelea fue una de las más aburridas -por la poca cantidad de acción-, Greg Hardy logró vencer al australiano Ben Sosoli por decisión unánime en el UFC Boston. Sin embargo, al final no pudo festejar, pues su combate fue revertido a un 'sin resultado'.

Es que Greg Hardy usó un inhalador entre asaltos, una acción que está prohibida, pues solo se permite el consumo de agua sellada y previamente revisada por la Comisión del evento. Y a pesar de que el propio peleador pidió permiso, su pelea quedó sin ganador.

Greg Hardy usó un inhalador durante su combate, una acción que está prohibida. (Video: ESPN)

"Preguntamos a la comisión si podía utilizar el inhalador, y nos dijeron que sí, así que lo utilicé. Soy nuevo en este deporte. Hice lo que hago siempre: pedí permiso, me lo concedieron e hice lo que me dijeron. Ahora volveremos al gimnasio y dejaré que mi equipo tome la próxima decisión", señaló Greg Hardy.

Por su parte, Dana White también se pronunció sobre el insólito suceso. "Fue una locura, me acerqué a su equipo y le pregunté qué estaban haciendo y me dijeron que la comisión les permitió. En su esquina deberían saber que no puede utilizar un inhalador", dijo.

