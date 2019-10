La hizo rendir: Becky Lynch venció a Sasha Banks con su llave 'desarmadora' y retuvo el título femenino de RAW [VIDEO]

Tremendo inicio en el Hell in a Cell 2019. Becky Lynch y Sasha Banks dieron un increíble combate, en el que hubo de todo: sillas, palos, mesas y escaleras metálicas. Fue un enfrentamiento, sin duda, brutal.



'The Man', como se hace llamar la irlandesa, lanzó a Banks contra el cuadrilátero que estaba lleno de sillas y luego le aplicó su poderosa llave desarmadora. La 'Jefa' no pudo aguantar el dolor y terminó rindiéndose.



De esta manera, Becky Lynch pudo retener el título femenino de Raw y lo hace en un lugar que no conocía: la celda infernal; mientras que Sasha vuelve a perder dentro de la estructura metálica (en 2016 cayó ante Charlotte Flair).

Becky Lynch derrotó a Sasha Banks tras aplicarle su 'desarmadora'. (Foto y video: FOX Action/ WWE)

El Hell in a Cell 2019 se está llevando a cabo en el Golden 1 Center de Sacramento, en California, y su cartelera cuenta con nueve peleas, dos en la jaula de acero. Esta es la undécima edición de este evento que se celebra desde el 2009.

