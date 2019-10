¡El Draft aún no acaba! WWE anunció a los nuevos luchadores que integrarán Raw y SmackDown 

En las últimas ediciones de Monday Night Raw y de Friday Night SmackDown se llevó al cabo el Draft (en el que se repartió a los luchadores de la WWE ). Se pensaba que este acabaría en el show rojo, pero no fue así. Los cambios siguen.

Primero, la empresa informó que Alexa Bliss y Nikki Cross pasarían a SmackDown y que Raw tendría la posibilidad de escoger a dos luchadoras del show azul en un futuro. Luego, se anunció que The IIconics irían al programa rojo.

Y ahora en The Bump, un show de WWE Network, la compañía de Vince McMahon dio a conocer que No Way José, Mojo Rawley, Sarah Logan, Zack Ryder y Curt Hawkins serán parte del elenco de Raw.

En tanto, Luke Harper, Drake Maverick, Cesaro, Dana Brooke, y Fire and Desire (Mandy Rose y Sonya Deville) integrarán las filas de SmackDown.

Cabe señalar que aún hay superestrellas que no tienen marca, como Matt Hardy, Naomi, Nia Jax, Authors Of Pain (Akam y Rezar) y The Usos (Jimmy y Jay Uso).

