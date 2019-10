¡Quieren reembolso! Final de Hell in a Cell 2019 causó indignación en los fanáticos de la WWE [VIDEO]

El evento Hell in a Cell 2019 tuvo un final que no gustó para nada a los asistentes del Golden 1 Center de Sacramento ni a público televidente. Prueba de ello fueron los estrepitosos abucheos en los últimos minutos de la pelea entre Seth Rollins y 'The Fiend' Bray Wyatt.

Bajo unas luces que pintaron de rojo todo el recinto, la pelea entre Rollins y Wyatt se estaba realizando con cierta normalidad. Pero todo cambió cuando el 'Arquitecto' golpeó con un mazo la cabeza de Wyatt, que estaba cubierta con un montículo hecho de sillas, escaleras y más objetos.

En ese momento, el árbitro decidió parar el combate y llamar a los médicos para que atendieran al demonio. El público no soportó ese final y empezaron los abucheos. "Reembolso, reembolso", gritaban algunos y no pararon a pesar de que Bray se levantó e hizo sangrar a Seth con su 'Mandible Claw'.

El público gritando reembolso (refund). (Foto y video: SW en Twitter)

La indignación ha sido tan grande en el universo de la lucha libre que, incluso, en Twitter se hizo tendencia el hashtag #CancelWWENetwork. Pero eso no es todo. Lo peor para la empresa de Vince McMahon es que los usuarios han colgado imágenes en las que evidencian que han cancelado el servicio de streaming de la WWE.

En Twitter, algunos usuarios dieron a conocer que habían cancelado el WWE Network. (Foto: Twitter) En Twitter, algunos usuarios dieron a conocer que habían cancelado el WWE Network. (Foto: Twitter)

Además, han aparecido leyendas que se han sorprendido por el final. "¿Cómo una lucha en una Celda Infernal puede terminar con descalificación?", se preguntó X-Pac -exmiembro de DX- en el programa Watch Along. Veremos qué pasa hoy en Raw. Por el momentos y como se refleja en la redes, el fanático se ha puesto de lado de la AEW, la empresa rival de la WWE.

X-Pac también se sorprendió por el final del evento Hell in a Cell. (Foto: y video: WWE)

