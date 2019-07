Saltará con su caballo: hija menor del cofundador de Apple Steve Jobs competirá en los Juegos Panamericanos

Los Juegos Panamericanos Lima 2019 tendrán muchas sorpresas y una de ellas será la presencia de la hija menor del cofundador de Apple Steve Jobs, quien visitará por primera vez el Perú para competir en este gran evento deportivo.

Eve Jobs, de 21 años, integra el equipo ecuestre de la delegación de Estados Unidos y desde el próximo martes 6 de agosto participará en la prueba de saltos con caballos, que se realizará en la Escuela de Equitación del Ejército, en La Molina.

"La principal razón por la que hago este deporte es que me encantan mis caballos. Desde que era pequeña, estaba encaprichada con estos animales y siempre quise estar cerca de ellos. Eso se ha desarrollado cada vez más. Con las oportunidades que se me han presentado para competir, no podría ser más feliz y afortunada", dijo Eve en una oportunidad a la agencia EFE.

Y agregó: "Los saltos de caballo me han dado tanto en diferentes momentos de mi vida. Me han dado un lugar donde refugiarme si estoy abrumada por mis estudios (en la Universidad de Stanford) o cosas que pasan en mi vida. Han sido siempre mi refugio".

