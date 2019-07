Calendario de vóley en Juegos Panamericanos 2019: programación para ver todos los partidos en vivo por TV

Los Juegos Panamericanos Lima 2019 empezaron este miércoles 24 de julio con diferentes disciplinas en la ronda preliminar; sin embargo, este viernes se realizará la ceremonia de inauguración en el estadio Nacional desde las 18:00 horas con invitados especiales, un show artístico y mucha música. En este artículo, conoce la agenda completa del vóley sala en categoría masculina y femenina con las fechas y horarios para no perderte ningún enfrentamiento del evento deportivo.

Cabe mencionar que el vóley femenino en los Juegos Panamericanos Lima 2019 se disputará bajo el reglamento de la Federación Internacional de Vóleibol en el Polideportivo Callao, que tiene capacidad para 6100 personas.

La selección peruana de vóley femenino que es dirigido por Francisco Hervás, debutará el próximo 7 de agosto ante Canadá desde las 20:30 horas por el Grupo A de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Por otro lado, República Dominicana y Colombia abren la serie el mismo día.

Por otro lado, Brasil tendrá un duelo vibrante ante Puerto Rico desde las 13:00 horas y Estados Unidos, una de las candidatas a conseguir el oro en Lima 2019 , jugará contra argentina desde las 15:00 horas por el Grupo B.

Respecto a la selección peruana de vóley en categoría varones, dirigido por el técnico Carlos Gala, se estrena el próximo 31 de julio ante Puerto Rico desde las 12:30 horas. El próximo día tendrán un duro duelo contra Argentina en el mismo horario; finalmente cierra la ronda preliminar ante Cuba el 2 de agosto.

¿Cómo se jugará el vóley femenino de Lima 2019?

El formato para jugar el vóley en Lima 2019 será todos contra todos en dos series de A y B, cuatro equipos en cada uno. Los dos primeros clasificarán a la ronda de semifinales. En esa instancia, los dos ganadores clasifican a la final, en donde dirimirán por la medalla de oro. Mientras que los terceros de cada serie preliminar jugarán en la ronda de clasificación, por el quinto y sexto puesto.

Fecha y horarios para ver el vóley en los Juegos Panamericanos Lima 2019

Grupo A

07/08/19 – 18:30 horas República Dominicana vs Colombia

07/08/19 – 20:30 Perú vs Canadá

08/08/19 – 18:30 República Dominicana vs Canadá

08/08/19 – 20:30 Perú vs Colombia

09/08/19 – 18:30 Colombia vs Colombia

09/08/19 – 20:30 Perú vs República Dominicana



Grupo B

07/08/19 – 13:00 horas Brasil vs Puerto Rico

07/08/19 – 15:00 Estados Unidos vs Argentina

08/08/19 – 13:00 Brasil vs Argentina

08/08/19 – 15:00 Estados Unidos vs Puerto Rico

09/08/19 – 13:00 Estados Unidos vs Brasil

09/08/19 – 15:00 Puerto Rico vs Argentina



Fase final

10/08/19 – 13:00 horas 4to A vs 4to B (7mo y 8vo lugar)

10/08/19 – 15:00 3ro A vs 3ro B (6to y 5to lugar)

10/08/19 – 18:30 1ro B vs 2do A (15)

10/08/19 – 20:30 1ro A vs 2do B (16)

11/08/19 – 09:00 Perdedor 15 vs Perdedor 16 (Medalla de Bronce)

11/08/19 – 11:00 Ganador 15 vs Ganador 16 (Medalla de Oro / Plata)



¿Dónde se jugarán los partidos de vóley?

El Polideportivo del Callao es un centro polideportivo que se ubicará en el Callao en Perú. Se encuentra en de la Villa Deportiva del Callao para que se desarrollen ahí las disciplinas de voleibol y taekwondo de los Juegos Panamericanos de 2019. Tiene una capacidad para 6,100 espectadores y cuenta con dos área para calentamiento.