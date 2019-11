Si Shane McMahon se coronó como el 'Mejor en el Mundo' en la edición pasada del Crown Jewel, esta vez Karl Anderson y Luke Gallows lograron ser el 'Mejor Equipo'. Esto en un torneo entre las principales parejas de WWE en Arabia Saudita.

El dúo conocido como The OC superó en la final a The Viking Raiders. Pese a que los campeones de RAW entraron últimos, Luke y Anderson se llevaron la victoria con una combinación de suplex y 'desnucadora'.

WWE

Previamente, Karl Anderson y Luke Gallows habían derrotado a The New Day. Ellos eliminaron a Big E y Kofi Kingston con un 'magic killer'.



Este combate tuvo a los principales dúos, como Dolph Ziggler y Robert Roode, The Revival, Heavy Machinery, Zack Ryder y Curt Hawkins, Lucha House Party y el 'B' Team.

►¡Conectados desde Arabia Saudita! WWE Crown Jewel 2019 EN VIVO con Lesnar vs. Velásquez | vía Fox Action



►¡Lo hizo rendir! Brock Lesnar venció a Caín Velásquez y retuvo el título de WWE en Crown Jewel 2019 [VIDEO]



►Saúl 'Canelo' Álvarez vs Sergey Kovalev: día, hora y canal del combate por el título semipesado de la OMB



►¡De vuelta a su cintura! R- Truth recuperó el título 24/7 durante la batalla real de 20 luchadores en Crown Jewel [VIDEO]