Por segunda vez en la historia, WWE presentó el evento Crown Jewel en Arabia Saudita. Y como era de esperarse, fue todo un éxito con un lleno total en el Estadio Rey Fahd en Riad, capital de dicho país.



Con ocho peleas en su cartelera, el WWE Crown Jewel tuvo más de una sorpresa. El evento comenzó con la esperada pelea entre Brock Lesnar y Caín Velásquez. La rivalidad que nació en el octágono de UFC se trasladó al ring, en Arabia Saudita.

Pese a la gran expectativa por el debut de Caín Velásquez, el peleador de raíces mexicanas cayó ante Brock Lesnar en 88 segundos. Esto luego de rendirse gracias a una 'kimura' del campeón de WWE.

Por otro lado, Tyson Fury tuvo un debut de ensueño como luchador de WWE. El boxeador británico venció a Braun Strowman por cuenta de diez luego de conectarle una derecha a la quijada, cuando el 'barbón' intentaba reingresar al ring.



Asimismo, Lacey Evans y Natalya hicieron historia al protagonizar la primera lucha femenina en Arabia Saudita. Cabe señalar que Bray Wyatt capturó el título Universal ante Seth Rollins en la estelar del Crown Jewel 2019.

WWE Crown Jewel 2019 EN VIVO | EN DIRECTO | VER HOY GRATIS | FOX Action | WWE Network: sigue STREAM y LIVE resultados del evento de WWE desde Arabia Saudita. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con las incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración para conocer más del WWE Crown Jewel.



Arabia Saudita será por cuarta vez en su historia la sede de un evento de la WWE. Como ya es costumbre, habrá batalla reales, luchas con estipulación y combates por los títulos, además de que pelearán estrellas de renombre.



Entre los principales resultados figura la victoria de Brock Lesnar sobre Caín Velásquez por sumisión. El campeón de WWE se vengó de su viejo rival en UFC con una 'kimura' en tan solo 88 segundos. Además, Tyson Fury derrotó a Braun Strowman por cuenta de diez luego de conectarle un derechazo a la quijada.

Brock Lesnar venció a Caín Velásquez en 88 segundos por sumisión en Crown Jewel. (WWE)

Con un total de 8 combates en cartelera, WWE se alista para vivir esta gran fiesta en la que hay muchos millones invertidos, personalidades del actual mundo de la lucha libre de entretenimiento, exluchadores de UFC y exboxeadores que buscan una oportunidad en esta empresa.

WWE Crown Jewel 2019 | Hora y canales en el mundo



México 10:00 a.m.

Perú 11:00 a.m. | Fox Action

Colombia 11:00 a.m.

Ecuador 11:00 a.m.

Bolivia 12:00 p.m.

Venezuela 12:00 p.m.

Argentina 1:00 p.m.

Brasil 1:00 p.m.

Chile 1:00 p.m.

Paraguay 1:00 p.m.

Uruguay 1:00 p.m.

España 5:00 p.m.

La lucha que atrae todas las miradas es el combate femenino entre Natalya y Lacey Evans, las primeras luchadoras de la compañía en pelear en Arabia Saudi. Hay gran expectativa por conmocer el tipo de traje que usarán ante el publico árabe.

Pero el combate estelar de la velada será el que protagonicen Cain Velasquez, exluchador de la UFC y con poca experiencia en la lucha de entretenimiento, contra el actual campeón de la WWE Brock Lesnar, quien expone su cinturón ante un rival que ya lo venció en la compañía de Artes Marciales Mixtas.

No te pierdas todos los detalles de este evento y la mejor información que te presentaremos antes, durante y después.

Cartelera de Crown Jewel 2019:



- Cain Velasquez vs. Brock Lesnar, Lucha por el título de la WWE



- Bray Wyatt vs. Seth Rollins, Lucha de caídas y cuentan donde sea por el título Universal de la WWE.



- Braun Strowman vs. Tyson Fury



- Natalya vs. Lacey Evans



- Team Hogan vs. Team Flair: pelea 5 vs. 5

Roman Reigns (Capitán), Rusev, Ricochet, Ali, Shorty Gable vs. Randy Orton (Capitán), Drew McIntyre, King Baron Corbin, Bobby Lashley, Shinsuke Nakamura (Campeón Intercontinental)



- Cesaro vs. Mansoor Al-Shehail



- Team Turmoil Match por el título mundial en parejas

The Viking Raiders (Campeones RAW en parejas) vs. The Revival (Campeones SmackDown en parejas) vs. The New Day vs. Dolph Ziggler and Robert Roode vs. Heavy Machinery vs. Lucha House Party vs. Zack Ryder and Curt Hawkins vs. The OC vs. The B Team



- Batalla Real a 20 hombres. El ganador enfrentará a AJ Styles por el título WWE de los Estados Unidos



