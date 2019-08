Paraparamericanos 2019 EN VIVO: sigue a los peruanos en tenis en silla de ruedas en la modalidad de dobles

Paraparamericanos 2019 EN VIVO: sigue la participación de los para atletas peruanos en la competencia de tenis en silla de ruedas en la cancha central del Club Lawn Tenis con la transmisión de TV Perú y el canal 19 de Movistar.

Sigue el minuto a minuto, estadísticas, puntos, incidencias, entrevistas y resultado del partido que define al clasificado a la siguiente ronda en los Juegos Paraparamericanos Lima 2019.

Los peruanos Ysabelino Apaza y Jesús Mayhua buscarán la clasificación a las semifinales en los dobles masculinos de esta disciplina. Los nacionales se enfrentarán a los estadounidenses Christopher Herman y Casey Ratzlaff.

Este será el tercer compromiso que se disputará en la cancha central. La actividad iniciará a las 11 de la mañana, el segundo duelo se desarrollará no antes de las 12:30 de la tarde y luego jugarán nuestros compatriotas.

Apaza y Mayhua no serán los únicos representantes nacionales en el tenis en silla de ruedas. Martín Ordoñez participará en los cuartos de final en el individual en la modalidad de Quad. El rival será el canadiense Mitchell McIntyre.

El partido, que se jugará en el Grand Stand del Lawn Tenis, será el segundo de la jornada. Es decir, el duelo iniciaría no antes de las 12:30 de la tarde.

Parapanamericanos Lima 2019: horarios del tenis en silla de ruedas

Perú 11:00 a.m.

Ecuador 11:00 a.m.

Colombia 11:00 a.m.

México 11:00 a.m.

Bolivia 12:00 m.

Paraguay 12:00 m.

Chile 12:00 m.

Venezuela 12:00 m.

Argentina 1:00 p.m.

Uruguay 1:00 p.m.

Brasil 1:00 p.m.

España 6:00 p.m.



Parapanamericanos Lima 2019: precio de entradas para este evento

Regular - A - S/. 10

Menores de 18 - A - S/. 5

Adulto mayor - A - S/. 5

Asiento de Silla de Ruedas - S/. 5

Acompañante de asiento de silla de ruedas - S/. 5



