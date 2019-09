Por última vez: Daniel Cormier confirmó con quién tendrá su pelea de retiro en el octágono de UFC

Daniel Cormier , excampeón de peso semicompleto y completo de la UFC , ha anunciado con quien sostendrá su último combate dentro de la jaula. Algunos pensaban que se completaría la trilogía con Jon Jones. Pero no fue así. El de California ha optado por pelear, por tercera vez, con Stipe Miocic.

"Tendré un enfrentamiento (contra Miocic) otra vez. Gane o pierna, no volveré a pelear. Va a ser la última vez que yo pise un octágono", declaró DC al periodista Ariel Helwani en El Show de la MMA.



La primera vez que Cormier enfrentó a Stipe Miocic fue en julio del año pasado en el UFC 226. Aquella vez, Daniel se llevó la victoria tras noquear a su rival. Pero en el UFC 241, realizado en agosto de este año, Miocic se impuso en el combate.

Así que esta tercera contienda será decisiva para definir al ganador de la rivalidad. Lo seguro es que el combate no se llevará a cabo en California. "El Honda Center (en Anaheim) es tan malo que ya ni siquiera estoy comentando peleas allí. Selena me había dicho que no regrese. Dicen que uno siempre debe escuchar a su esposa, y debí de haberla escuchado".

