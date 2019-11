Arabia Saudita será por cuarta vez en su historia la sede de un evento de la WWE. Como ya es costumbre, habrá batalla reales, luchas con estipulación y combates por los títulos, además de que pelearán estrellas de renombre.

El pay-per-view se llama Crown Jewel y se llevará a cabo este jueves 31 de octubre en el Estadio Internacional Rey Fahd, ubicado en la capital Riad. La transmisión estará a cargo, para toda América Latina, de FOX Action y de WWE Network desde las 11:00 am (hora peruana).

Crown Jewel: horarios

10:00 horas - Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras

11:00 horas - Perú, México, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (NY +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2, Denver -1)

12:00 horas - Venezuela, Bolivia, Paraguay

13:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil, Chile

16:00 hora del martes- Reino Unido

17:00 horas del martes - España, Alemania, Italia, Francia



Una de las peleas que más llama la atención es la que protagonizarán Brock Lesnar y Caín Velásquez. Ambos se enfrentaron en UFC en el 2010, en donde Caín humilló a Lesnar y se llevó la victoria. Ahora, la 'Bestia Encarnada' buscará la venganza. El título de la WWE estará en juego.

También estará presente el boxeador campeón de los pesos pesados Tyson Fury, quien tendrá una pelea contra Braun Strowman. El 'Gigante entre hombres' se mofó del pugilista en un show rojo y no se ha disculpado, eso molestó tanto a Fury que pactaron una contienda.

Por otro lado, Seth Rollins y 'The Fiend' Bray Waytt se volverán a ver las caras. En Hell in a Cell lucharon dentro de la temida 'Celda Infernal', pero no hubo un ganador. ¿La razón? Pues el árbitro decidió terminar el combate después de que el 'Arquitecto' golpeara con su mazo un montículo de cosas que estaban sobre la cara de Wyatt.

Al público no le gustó la decisión de culminar la pelea así, pero tanto Seth como Bray (y el árbitro) tendrán la oportunidad de reivindicarse en el evento árabe, ya que el combate será sin descalificación. Es decir, usarán de todo con tal de ganar y levantar el título universal. Cinco peleas más completan la cartelera.

Cartelera del evento

1) Team Hulk Hogan (Roman Reigns, Rusev, Ricochet, Ali y Shorty G) vs. Team Ric Flair (Randy Orton, King Corbin, Bobby Lashley, Shinsuke Nakamura y Drew McIntyre).​



2) Brock Lesnar (c), con Paul Heyman, vs. Caín Velásquez, con Rey Mysterio, por el título de la WWE.



3) Seth Rollins (c) vs. 'The Fiend' Bray Wyatt por el título universal. Si Bray gana el cinturón, pasará a Raw.



4) Braun Strowman vs. Tyson Fury



5) Mansoor vs. Cesaro



6) Tag Team Turmoil Match por la Copa Mundial de la WWE: The New Day (Big E y Kofi Kingston) vs. The Viking Raiders (Erik y Ivar) vs. Heavy Machinery (Otis y Tucker) vs. Lucha House Party (Lince Dorado, Gran Metalik o Kalisto) vs. Curt Hawkins y Zack Ryder vs. The Revival (Scott Dawson y Dash Wilder) vs. The O.C. (Luke Gallows y Karl Anderson) vs. Dolph Ziggler y Robert Roode vs. The B-Team (Curtis Axel y Bo Dallas).



7) Batalla Real de 20 hombres por una oportunidad por el título de los Estados Unidos: Sunil Singh, Mojo Rawley, Erick Rowan, R-Truth, Sin Cara, The Brian Kendrick, Titus O'Neil, Tony Nese, Akira Tozawa, Shelton Benjamin, Apollo Crews, Buddy Murphy, Andrade, Drake Maverick, Erik Young, Luke Harper, Cedric Alexander, Heath Slater, Humberto Carrillo y No Way Jose.



8) AJ Styles vs. el ganador de la Batalla Real de 20 hombres por el título de los Estados Unidos.

► Astros vs. Nationals EN VIVO por ESPN y FOX Sports 3: sigue a la franquicia de Texas con Alex Bregman | Juego 6 ONLINE



► El ganador choca con Styles: WWE anunció a los 20 luchadores que participarán en la batalla real de Crown Jewel



► Con la humillación a Rusev: repasa todos los resultados del Raw previo a Crown Jewel



► Lo aplastó: Seth Rollins venció a Erick Rowan con ayuda de un vehículo en Raw [VIDEO]