El Monday Night Raw de Misuri dejó una imagen que los fanáticos de la WWE no van a olvidar: a Rusev tirado en medio del cuadrilátero y encima de él estaban Lana y Bobby Lashley dándose un beso apasionado. Sin duda, fue una humillación para el búlgaro.

En el este show rojo también se enfrentaron el campeón universal Seth Rollins y Erick Rowan en una lucha sin descalificación. La victoria se la llevó el primero debido a que se ayudó de un vehículo constructor.

Hubo, además, una discusión entre Hulk Hogan y Ric Flair, cuyos equipos se verán las caras en Crown Jewel. Para ir adelantando algo de lo que será ese combate en tierras árabes, Ricochet, del Team Hogan, y Drew McIntyre, del Team Flair, se enfrentaron en una contienda que terminó ganando el primero, por descalificación, por la interferencia de Randy Orton y su RKO.

AJ Styles y su par de amigos Karl Anderson y Luke Gallows, con quienes forman The Original Club (The OC), también estuvieron presentes. Pero solo el 'Fenomenal' peleó contra Humberto Carrillo, a quien venció. Luego, The OC quiso seguir golpeando al mexicano, pero The Street Profits llegaron para salvarlo.

En otros resultados, Becky Lynch derrotó a Kairi Sane, Buddy Murphy se impuso a R-Truth, The Viking Raiders destrozaron a Rizzo y Bryant, Andrade (con Zelina Vega) venció con trampa a Sin Cara (con Carolina); mientras que Charlotte Flair y Natalya acabaron con The IIconics.

LA PREVIA

Como ya es habitual para los amantes de la marca roja, las vibrantes acciones del programa se iniciarán desde las 18:30 horas de la tarde en territorio peruano (una hora antes en México). La transmisión estará a cargo de Fox Sports 2. No te lo puedes perder.



Sobre el evento. Tal y como avisó la propio WWE, este lunes Raw tendrá como una de sus principales atracciones el enfrentamiento entre Seth Rollins y Erick Rowan, en un combate Count Count Anywhere. Así, el actual campeón Universal tendrá la oportunidad de resolver algunos problemas del pasado en su camino a luchar contra “The Fiend” Bray Wyatt en Crown Jewel.



WWE Monday Night Raw: horarios en el mundo

17:30 horas - Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras18:30 horas - Perú, México, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (NY +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2, Denver -1)19:30 horas - Venezuela, Bolivia, Paraguay20:30 horas - Argentina, Uruguay, Brasil, Chile00:30 horas del martes - Reino Unido01:30 horas del martes - España, Alemania, Italia, Francia​07:30 horas del martes - China08:30 horas del martes - Japón

En la cartelera, además, se tiene prevista la presencia de Hulk Hogan y Ric Flair, dos miembros del Salón de la Fama de la WWE, que dirigirán lo que promete ser una brutal pelea 5vs.5 Tag Team en WWE Crown Jewel. Por esto, se espera que ambos exluchadores den a conocer finalmente cómo es que quedarán integrados sus equipos para el próximo gran evento de la empresa.



Finalmente, WWE Monday Night Raw también anunció hace unos días un duelo entre campeonas este lunes por la noche. ¿Las protagonistas? Puestas estas serían nada más y nada menos que la campeona de mujeres de Raw, Becky Lynch , y Kairi Sane, una de las campeonas del equipo femenino de la WWE, Kabuki Warriors.



