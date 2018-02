Luego de ganar el Elimination Chamber, Roman Reigns apareció en el WWE RAW con ganas de retar al campeón Universal, Brock Lesnar. Sin embargo, su sorpresa fue grande al enterarse de que no estaba en el lugar.

Roman Reigns ingresó al cuadrilátero y criticó lo hecho por su rival en WrestleMania 34. "Esperé media hora y me avisaron de que Brock Lesnar no está aquí. Él estuvo por los alrededores de Elimination Chamber, pero no se presentó", dijo.

"Él no es un verdadero campeón, ni siquiera se apareció aquí. Brock Lesnar no los respeta a ustedes, ni mucho menos a mí", agregó Roman Reigns.



Eso sí, antes de salir del cuadrilátero aseguró que no teme a la 'Bestia Encarnada' y que está listo para arrebatarle el título el próximo 8 de abril. "Me enseñaron desde pequeño que hay una línea entre el negocio y el respeto. Y yo no respeto a Brock Lesnar", concluyó Roman Reigns en el WWE RAW.



Cabe señalar que ambos ya se vieron las caras hace tres años en WrestleMania 31. Esa vez, Seth Rollins interrumpió el encuentro y canjeó su maletín para ganar el título de WWE.