Diego Elías tras clasificar a semifinales de los Juegos Panamericanos: “Mi objetivo es la de oro”

Se perfila como finalista. Diego Elías superó al estadounidense Todd Harrity y se metió a las semifinales de Squash, en el segundo días de los Juegos Panamericanos de Lima 2019. El peruano se ubica en el puesto 8 del ranking mundial y promete quedarse con la medalla de oro.

Elías mantuvo la ventaja durante los 3 sets, donde ganó 12-10, 11-5 y 11-5, respectivamente. En una entrevista para RPP, admitió que los nervios le jugaron una mala pasada durante el primer set, pero supo recuperarse para los dos restantes.

"Comencé bien, pero los nervios jugaron un poco. Jugué bastante mejor en los dos últimos dos sets. En estos campeonatos panamericanos y sudamericanos el ránking no juega mucho porque estás jugando por tu país", manifestó Elías para RPP.

Asimismo, se sintió satisfecho con su pase a las semifinales, asegurando que buscará meterse en el medallero. "Muy feliz por como jugué hoy, en un partido bastante complicado, pero felizmente pude ganar en tres sets para recuperarme bien para el partido de dobles", afirmó.

El peruano deberá enfrentar al mexicano César Salazar este sábado 26 de julio a las 10:00 a.m. Elías comentó sobre la amistad que guarda con el competidor mexicano, aunque ello no lo detendrá hasta alcanzar su meta. "Lo he enfrentado en el circuito, somos buenos amigos, espero recuperarme y estar al 100 por ciento. Mi objetivo es la de oro, pero todo es partido a partido", sentenció.

