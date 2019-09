WWE SmackDown EN VIVO: sigue el show azul con el regreso de The Undertaker desde el Madison Square Garden

El SmackDown LIVE de esta semana se llevará a cabo hoy martes 10 de setiembre desde las 7:00 pm (hora peruana). Este show azul de la WWE será especial pues se realizará en el Madison Square Garden de Nueva York y será transmitido por la señal de FOX Sports 3.

En el evento, The Undertaker hará su regreso, según anunció la empresa. El 'Hombre muerto' ha tenido memorables combates en el mítico reciento neoyorquino, como contra Mankind en Survivor Series 1996 o contra Stone Cold Steve Austin en SummerSlam 1998. Así, que se espera una sorpresa durante su presencia en el ring.

También se disputará la última semifinal del torneo King of The Ring entre Chad Gable y Elias. El ganador se enfrentará a Baron Corbin en Clash of Champions 2019. Cabe señalar que el 'Lobo solitario' logró su pase tras vencer a Samoa Joe y Ricochet.

Otro luchador que probablemente esté presente sea el campeón de la WWE Kofi Kingston, quien pondrá en juego su título ante Randy Orton en Clash of Champions. La última vez que ambos se encontraron en el Madison Square Garden Kofi puso a Orton sobre una mesa y se lanzó sobre él. ¿Qué pasará ahora?

Por último, continuará la historia de un descontrolado Rowan, quien la semana pasada atacó a Daniel Bryan y a Roman Reigns. ¿Qué hará hoy el 'Perro Mayor' si es que se topa con Rowan? ¿Se atacarán o esperará a su lucha en Clash of Champions?

WWE SmackDown LIVE: Horarios



6:00 pm: Guatemala

6:00 pm: Nicaragua

6:00 pm: Costa Rica

6:00 pm: El Salvador

6:00 pm: Honduras

7:00 pm: México

7:00 pm: Colombia

7:00 pm: Perú

7:00 pm: Panamá

7:00 pm: Ecuador

8.00 pm: Paraguay

8.00 pm: Estados Unidos (Nueva York)

8.00 pm: Venezuela

8.00 pm: Bolivia

8.00 pm: Puerto Rico

8.00 pm: República Dominicana

9:00 pm: Argentina

9:00 pm: Uruguay

9:00 pm: Chile



