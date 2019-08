¡Duro golpe! Mauricio Fiol anunció que no estará en los Juegos Panamericanos 2019 por doping positivo [VIDEO]

Mauricio Fiol anunció que no competirá en los Juegos Panamericanos Lima 2019 este jueves, tras informar que dio positivo por estanozolol en controles antidopajes.



La sustancia prohibida fue hallada nuevamente en la sangre del nadador nacional, que esperaba reaparecer en el certamen continental después de cuatro años, luego de cumplir una dura sanción por el uso del mismo esteroide anabólico sintético.



" Mi primera responsabilidad es salir yo mismo a dar a conocer esta información que me tiene desconcertado, ya que nunca he consumido esa sustancia", señaló el atleta local a través de un video en Facebook, evidentemente contrariado, en el que compartió los resultados de los cuatro últimos exámenes que le practicó la Federación Internacional de Natación (Fina) antes de Lima 2019.



"Sería realmente un miserable con mi familia y todas las personas que me quieren si lo hiciera después de todo lo que me tocó sufrir estos cuatro años. Tendría que ser un enfermo autodestructivo para meterme una sustancia con la que ya fue sancionado injustamente", agregó en su pronunciamiento.



De esta manera, Fiol no podrá representar al Perú en la competencia de postas 4x100 libre, 4x200 libre, 4x100 combinado y 4x200 combinados de los Juegos Panamericanos.



"A partir de hoy voy a dedicar todas mis fuerzas para descubrir lo que ha pasado y demostrar mi inocencia. Lamentablemente eso va a tomar un tiempo y la primera consecuencia es que no voy a cumplir mi sueño de regresar en los Juegos Panamericanos", indicó Mauricio Fiol con gran malestar.

